«Яндекс» закрыл сервисы доставки продуктов в Париже и Лондоне

Сервисы экспресс-доставки, которые «Яндекс» запускал в Париже и Лондоне, прекратили работу, узнал Forbes. Компания ранее сообщала об интересе конкурентов и инвесторов к своему британскому бизнесу, однако найти покупателя на актив так и не удалось.
По словам одногоиз источников издания, компания уже приступила к ликвидации французского подразделения, процесс завершится «максимум через два–три месяца». Лондонский бизнес по доставке продуктов тоже закрывается, поскольку «Яндекс» не смог найти покупателя на него.
Представитель «Яндекса» отметил, что в Лондоне и Париже компания сменила бизнес-модель и теперь предлагает IT-решения по управлению доставкой сторонним заказчикам. Этим будет заниматься новое подразделение «Яндекса» — Yango Deli Tech.
«Мы предлагаем потенциальным партнерам настроить и оптимизировать все процессы — от системы управления складом, приложения для сборщика, маршрутизации "последней мили" и BI-дашбордов (мониторинга доставки) в реальном времени до систем автозаказа и роботов-кладовщиков», — сообщила компания.
В качестве потенциальных клиентов в Европе «Яндекс» рассматривает сервисы экспресс-доставки, представителей онлайн-торговли и традиционного ритейла.
«Яндекс» вышел за границу с экспресс-доставкой продуктов в ноябре 2020 года после открытия подразделения под брендом Deli в Израиле. Затем в августе 2021 года сервис заработал в Париже и в октябре того же года — в Лондоне. На европейском рынке название сервиса было Yango Deli.
Фото на обложке: evgris /
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