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«Яндекс.Еда» начала доставлять заказы на пляжи Сочи и Адлера

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сервис «Яндекс.Еда» добавил в приложение функцию заказа еды из ресторанов Сочи и Адлера с доставкой на пляж. К новой услуге уже подключены 20 самых популярных заведений и сетей быстрого питания, включая «Макдоналдс» и «Бургер Кинг», сообщает пресс-служба «Яндекс.Еда».

«Яндекс.Еда» начала доставлять заказы на пляжи Сочи и Адлера

Курьеры привозят заказы ко входам на городские пляжи – сервис отмечает эти места точками на карте в приложении. В Сочи такая доставка действует на пляжах в районе Морского порта, в Адлере – от пляжа «Огонек-3» до пляжа «Жемчужина-Сочи».

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба «Яндекс.Еда»

Сервис закрепил за заказами на пляжи курьеров-партнеров, которые будут осуществлять доставку только в зонах пляжей. Это позволит без задержек развозить заказы во время высокого туристического сезона в Сочи и Адлере, говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Яндекс.Еда»

Такая доставка будет действовать до конца этого пляжного сезона и возобновится с открытием следующего. Кроме того, в «Яндекс.Еда» отмечают, что продолжат развивать новые нестандартные локации, в том числе будет запущена доставка в парки Москвы.

Таким образом, жители и гости Сочи могут заказать еду практически в любое место города, поскольку ранее Delivery Club также запустил доставку по воде на яхты и катера.

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Фото на обложке: пресс-служба «Яндекс.Еда»

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