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Delivery Club начнет доставлять еду по воде на яхты и катера в Сочи

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки готовой еды Delivery Club первым в России запустил доставку на гидроциклах. Теперь курьеры смогут привозить заказы на яхты и катера в акватории Сочи. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе сервиса.

Delivery Club начнет доставлять еду по воде на яхты и катера в Сочи

Для того, чтобы сделать заказ, необходимо: 

  • указать адрес Морского порта Сочи (улица Войкова, д. 1);
  • выбрать специальную подборку «Доставка на яхты»;
  • в комментариях к заказу указать информацию о плавательном средстве: номер и название яхты или катера, а также ориентир по ближайшей точке на берегу. Доставка на яхту будет доступна, если она находится в радиусе пяти миль от берега.

Доставка на гидроцикле будет организована по стандартной стоимости сервиса. Яхта должна находиться в радиусе пяти миль от берега.

Заказать доставку на яхту или катер можно с 12:00 до 18:00 с 1 июня. В подборке ресторанов, доступных к заказу, будет десять заведений, среди которых McDonalds, KFC, Burger King и другие.

В Delivery Club не рекомендуют пользователям заказывать напитки в стаканчиках во время волнений в море.

Фото: пресс-служба Delivery Club

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