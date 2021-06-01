Delivery Club начнет доставлять еду по воде на яхты и катера в Сочи

Сервис доставки готовой еды Delivery Club первым в России запустил доставку на гидроциклах. Теперь курьеры смогут привозить заказы на яхты и катера в акватории Сочи. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе сервиса.
Для того, чтобы сделать заказ, необходимо:
- указать адрес Морского порта Сочи (улица Войкова, д. 1);
- выбрать специальную подборку «Доставка на яхты»;
- в комментариях к заказу указать информацию о плавательном средстве: номер и название яхты или катера, а также ориентир по ближайшей точке на берегу. Доставка на яхту будет доступна, если она находится в радиусе пяти миль от берега.
Доставка на гидроцикле будет организована по стандартной стоимости сервиса. Яхта должна находиться в радиусе пяти миль от берега.
Заказать доставку на яхту или катер можно с 12:00 до 18:00 с 1 июня. В подборке ресторанов, доступных к заказу, будет десять заведений, среди которых McDonalds, KFC, Burger King и другие.
В Delivery Club не рекомендуют пользователям заказывать напитки в стаканчиках во время волнений в море.
Фото: пресс-служба Delivery Club
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервис по автоматизации процессов ElectroNeek привлек $20 млн от Baring Vostok и других фондов
- 2 Онлайн-ритейлер myToys объявил об уходе из России
- 3 Ритейлер «Лента» проведет ребрендинг и сменит логотип
- 4 Приложения нас подслушивают? Почему мы видим рекламу определенных брендов
- 5 Как Индия движется к безналичной экономике