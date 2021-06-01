Сервис доставки готовой еды Delivery Club первым в России запустил доставку на гидроциклах. Теперь курьеры смогут привозить заказы на яхты и катера в акватории Сочи. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе сервиса.

Delivery Club начнет доставлять еду по воде на яхты и катера в Сочи