«Яндекс.Такси» запустил сервис по доставке товаров для малого бизнеса

Сервис «Яндекс.Такси» запустил сервис для управления доставкой для малого бизнеса. Он подойдет предпринимателям, которым нужно доставить товары своим клиентам. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Это личный кабинет, в котором можно создавать заказы и смотреть подробные отчеты.

В «Яндекс.Такси» уверяют, что организация доставки займет пять минут. Услуга оплачивается банковской картой. С одного аккаунта можно одновременно делать до пяти заказов.

Если пользователю нужно доставить больший объем, компания предлагает тариф «Доставка».

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