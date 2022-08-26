«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент для ускорения разработки мобильных приложений

«Яндекс» опубликовал в открытом доступе DivKit — фреймворк, который позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы. Об этом говорится в сообщении компании.

DivKit можно использовать в рамках подхода server driven UI, когда интерфейсом приложения управляют с сервера. Разработчику достаточно описать элементы в специальном формате на сервере, а фреймворк превратит это описание в элементы приложения — сразу для нескольких платформ.

Фреймворк поддерживает три основные платформы: Android, iOS и веб. С его помощью можно менять внешний вид компонентов или добавлять что-то новое: например, галерею или счетчик лайков.

Инструмент содержит библиотеки для разработки серверной части на Kotlin, TypeScript и Python. «Яндекс» уверяет, что с фреймворк прост в применении и с ним «можно познакомиться буквально за час-два».

«На разработку этого фреймворка у нас ушло пять лет. Он зародился в команде приложения "Яндекс", а сейчас задействован во многих сервисах. На нем построен весь интерфейс главного экрана приложения "Яндекс", его применяют в "Едадиле", "Маркете", "Алисе", "Яндекс ТВ" и других сервисах», — сообщил глава отдела мобильной разработки Илья Богин.

Исходный код DivKit опубликован на GitHub под открытой лицензией Apache 2.0.

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