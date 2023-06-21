Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» создал для стажеров из регионов «айтиобщагу» с «умными» комнатами и нейромузыкой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» показал «айтиобщагу», в которой поселит тех, кто приехал на стажировку в Москву и других городов. IT-холдинг планирует сделать ее не похожей на обычные хостелы и студенческие общежития.

«Яндекс» создал для стажеров из регионов «айтиобщагу» с «умными» комнатами и нейромузыкой

В каждой комнате будет установлена «Яндекс Станция», через которую можно управлять освещением и решать бытовые задачи, а в зоне для занятий можно будет послушать нейромузыку, которая помогает сосредоточиться.

Номер «айтиобщаги» «Яндекса»

Номер «айтиобщаги» «Яндекса»

По вечерам и выходным в хостеле планируют проводить неформальные встречи с сотрудниками «Яндекса».

Коворкинг «айтиобщаги» «Яндекса»

Коворкинг

В «айтиобщаге» также планируется спортивная зона, зона для видеоигр, мини-кинотеатр с проектором и кафетерий — там установят вендоматы с готовой едой.

«Умная боталка»

«Умная боталка»

«Яндекс» также сообщил, что разработает для стажеров, проживающих в хостеле, отдельную образовательно-развлекательную программу. Она будет включать акустический концерт на открытии в июле, киберспортивный турнир, экскурсию в центр робототехники «Яндекс.Маркета» и другое.

В 2023 году «Яндекс» ожидает у себя более 2 тыс. стажеров. Стажировки проходят в течение всего года. Все стажеры получают зарплату, а также дополнительные деньги на питание.

Фото: «Яндекс»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Маркет» встроил нейросеть YandexGPT в личные кабинеты продавцов
  2. 2 «Яндекс.Аренда» запустила сервис быстрой компенсации убытков собственникам жилья
  3. 3 «Яндекс» откроет компаниям доступ к тестированию YandexGPT
  4. 4 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
  5. 5 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июня 2023

Design Challenge

23 июня 2023

MUIV.LAB

23 июня 2023

Школа краудфандинга

Все ВОЗМОЖНОСТИ