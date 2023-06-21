«Яндекс» создал для стажеров из регионов «айтиобщагу» с «умными» комнатами и нейромузыкой

«Яндекс» показал «айтиобщагу», в которой поселит тех, кто приехал на стажировку в Москву и других городов. IT-холдинг планирует сделать ее не похожей на обычные хостелы и студенческие общежития.
В каждой комнате будет установлена «Яндекс Станция», через которую можно управлять освещением и решать бытовые задачи, а в зоне для занятий можно будет послушать нейромузыку, которая помогает сосредоточиться.
Номер «айтиобщаги» «Яндекса»
По вечерам и выходным в хостеле планируют проводить неформальные встречи с сотрудниками «Яндекса».
Коворкинг
В «айтиобщаге» также планируется спортивная зона, зона для видеоигр, мини-кинотеатр с проектором и кафетерий — там установят вендоматы с готовой едой.
«Умная боталка»
«Яндекс» также сообщил, что разработает для стажеров, проживающих в хостеле, отдельную образовательно-развлекательную программу. Она будет включать акустический концерт на открытии в июле, киберспортивный турнир, экскурсию в центр робототехники «Яндекс.Маркета» и другое.
В 2023 году «Яндекс» ожидает у себя более 2 тыс. стажеров. Стажировки проходят в течение всего года. Все стажеры получают зарплату, а также дополнительные деньги на питание.
Фото: «Яндекс»
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