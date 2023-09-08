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«Яндекс» возобновил работу над беспилотниками в США под брендом Avride

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Подразделение «Яндекса» по работе с беспилотными автомобилями начало работать в США под брендом Avride. В 2022 году компания приостановила развитие в стране из-за спецоперации.

«Яндекс» возобновил работу над беспилотниками в США под брендом Avride

Подразделение по разработке беспилотников будет работать в Остине, штат Техас, и развивать устройства на зарубежных рынках, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Под эту работу компания намерена привлечь инвестиции. В «Яндексе» эту информацию не прокомментировали.

Собеседники издания сообщили, что офис в Остине уже работает. В США релоцировалась часть специалистов израильского подразделения по разработке беспилотников. Еще часть команды ждет американские визы.

С 2022 года «Яндекс» находится в процессе реструктуризации и делит активы на российские и зарубежные. Направление беспилотных автомобилей компания развивает с 2017 года.

Фото на обложке: sommthink / Shutterstock

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