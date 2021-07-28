«Яндекс» увеличит на 50% плановые вложения в свои e-commerce проекты

В «Яндексе» приняли решение пересмотреть планы на инвестиции в свои e-commerce проекты, к которым относятся «Маркет», «Лавка» и «Еда». Вложения в них увеличат с запланированных ранее $400-500 млн до $650 млн в течение года. Деньги направят, в частности, на развитие логистической инфраструктуры.
Об обновленных планах компании сообщила ее CFO Светлана Демяшкевич на конференции с инвесторами, пишет «Интерфакс».
Ранее «Яндекс» планировал вложить в развитие «Маркета», «Лавки» и «Еды» $400-500 млн в течение года, но теперь пересмотрел прогноз и принял решение увеличить инвестиции почти на 50% – до $650 млн. Оборот по этим направлениям по прогнозу компании увеличится на 300% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
«Принимая во внимание инфраструктуру, объекты, траекторию роста, конкурентоспособность и возможности бизнеса, разумно ожидать сопоставимых расходов на электронную коммерцию», – цитирует издание Светлану Демяшкевич.
По ее словам, больше половины средств пойдет на развитие логистической инфраструктуры. Инвестиции также будут направлены на расширение собственного e-commerce бизнеса.
28 июля RB.ru рассказывали, что «Яндекс» на 70% увеличил выручку во втором квартале 2021 года – до 81,4 млрд рублей и увеличил прогноз по выручке на текущий год до 330-340 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российская VisionLabs обошла ByteDance и Tencent в конкурсе по защите биометрии от взлома
- 2 Венчурная студия МТС профинансирует стартапы с нуля в обмен на долю в бизнесе
- 3 «СберЛогистика» запустила предоставление услуг по таможенному оформлению и сопровождению грузов
- 4 Персональная косметика на основе ДНК: как развивается российский стартап BeautyTech
- 5 «Яндекс» увеличил выручку во втором квартале на 70%