«Яндекс» увеличит на 50% плановые вложения в свои e-commerce проекты

В «Яндексе» приняли решение пересмотреть планы на инвестиции в свои e-commerce проекты, к которым относятся «Маркет», «Лавка» и «Еда». Вложения в них увеличат с запланированных ранее $400-500 млн до $650 млн в течение года. Деньги направят, в частности, на развитие логистической инфраструктуры.

Об обновленных планах компании сообщила ее CFO Светлана Демяшкевич на конференции с инвесторами, пишет «Интерфакс».

Ранее «Яндекс» планировал вложить в развитие «Маркета», «Лавки» и «Еды» $400-500 млн в течение года, но теперь пересмотрел прогноз и принял решение увеличить инвестиции почти на 50% – до $650 млн. Оборот по этим направлениям по прогнозу компании увеличится на 300% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

«Принимая во внимание инфраструктуру, объекты, траекторию роста, конкурентоспособность и возможности бизнеса, разумно ожидать сопоставимых расходов на электронную коммерцию», – цитирует издание Светлану Демяшкевич.

По ее словам, больше половины средств пойдет на развитие логистической инфраструктуры. Инвестиции также будут направлены на расширение собственного e-commerce бизнеса.

28 июля RB.ru рассказывали, что «Яндекс» на 70% увеличил выручку во втором квартале 2021 года – до 81,4 млрд рублей и увеличил прогноз по выручке на текущий год до 330-340 млрд рублей.

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