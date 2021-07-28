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«Яндекс» увеличил выручку во втором квартале на 70%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Выручка «Яндекса» по US GAAP во втором квартале 2021 года выросла на 70% год к году и составила 81,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% и составила 1 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете компании.

«Яндекс» увеличил выручку во втором квартале на 70%

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 13% и составил до 5,8 млрд рублей. Рентабельность по нему составила 7,1%.

Доля нерекламной выручки за отчетный период, как и кварталом ранее, превысила долю рекламной и составила 51%. Рекламная выручка за вычетом вознаграждения партнерам во втором квартале выросла на 48% — до 33,4 млрд рублей.

Показатель GMV (gross merchandise value, совокупный оборот товаров) электронной коммерции (маркетплейс, «Яндекс.Лавка» и доставка продуктов из «Яндекс.Еды») увеличился в 2,6 раза и составил 35,1 млрд рублей. Выручка сегмента девайсов во втором квартале возросла втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,6 млрд рублей.

Выручка сегмента «Такси» выросла на 114%, до 28,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA сегмента составила 4,7 млрд рублей, увеличившись на 151%. Количество поездок на такси за исключением «Яндекс.Доставки» во втором квартале 2021 года выросло на 104%.

Показатель GMV фудтеха во втором квартале вырос на 74% и составил 17,4 млрд рублей. Показатель GMV сервиса «Такси» (без учета «Яндекс.Доставки») вырос на 161% — до 135 млрд рублей.

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» четвертый квартал подряд показывает положительную скорректированную EBITDA. По итогам второго квартала показатель составил 195 млн рублей. Показатель GMV «Яндекс.Еды» вырос на 53% и достиг 11,1 миллиарда рублей. Количество дарксторов «Лавки» достигло 362 к концу июня 2021 года. Показатель GMV «Яндекс.Лавки» вырос в 2,3 раза и составил 6,3 млрд рублей.

Российский интернет-холдинг также увеличил прогноз по выручке на 2021 год до 330-340 млрд рублей. В конце апреля компания прогнозировала рост выручки в 2021 году до 315-330 млрд рублей.

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Фото: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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