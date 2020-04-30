«Яндекс.Еда» начнет доставлять продукцию пекарей крафтового хлеба

«Яндекс.Еда» при поддержке Nutella начнет доставлять хлеб из небольших крафтовых пекарен. В течение месяца Nutella будет компенсировать все расходы на работу пекарей с агрегатором. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекс.Еды».

Пекарни, которые раньше не работали с «Яндекс.Едой», дополнительно получат 100 доставок за счет сервиса.

Проект поможет пекарям сохранить персонал, рассчитаться с поставщиками и оплатить аренду, пока поток посетителей не восстановится, отмечают в компании.

К программе подключено около 100 точек ремесленных пекарен Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них – «Свои слои», SashaBread, Miche, «Футура», BioBrot, «Батон», «Злачное место», «Булки», Remy Kitchen Bakery, Kuznya и другие.

«Это небольшие самобытные производства и микросети, за которыми стоит личность хлебных энтузиастов: пекаря или владельца. Именно они делают лучший хлеб и именно их существование сейчас висит на волоске. Некоторые пекарни, участвующие в проекте, никогда не предлагали свою продукцию с доставкой», — говорится в сообщении «Яндекс.Еды».

Отбором пекарен занимались эксперты по ремесленному хлебу в России, идеологи проекта «Хлебокультура» и агентство Sputnik Lab.

Заказ можно сделать на сайте или в приложении «Яндекс» или «Яндекс.Еда». Для этого надо выбрать пекарню, участвующую в акции, собрать хлеб и выпечку в корзину и оплатить заказ картой или с помощью Apple Pay. Выпечку доставят за полчаса.

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