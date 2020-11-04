«Яндекс.Еда» начала сотрудничать с гипермаркетами

«Яндекс.Еда» запустила доставку из торговых центров METRO. Для сервиса это первый опыт сотрудничества с гипермаркетами и выход на новый сегмент партнеров, говорится в сообщении компании.

Пользователи «Яндекс.Еды» смогут заказать товары из всех категорий METRO – сейчас это более 20 тысяч позиций по Москве. В ассортименте представлены продукты категорий фреш и ультрафреш, среди которых свежая рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, деликатесы. Также пользователям будут доступны товары собственных торговых марок сети.

Заказать через «Еду» можно будет и товары для бизнеса – продукты, производимые для ресторанов. В перспективе планируется добавить уникальный ассортимент, который будет доступен только для покупки онлайн, уточнили в сервисе.

«Для METRO сотрудничество c сервисом откроет преимущества экспресс-доставки, а также позволит выйти на многомиллионную аудиторию пользователей "Яндекс.Еды" и "Яндекс Go", которые хотят заказывать еду и продукты, в том числе профессиональный ассортимент по оптовым ценам онлайн», — говорится в сообщении.

За качество сборки в магазинах и доставку будут отвечать специально обученные «Яндексом» «мастера покупок». Они будут обращать внимание на срок годности продуктов, внешний вид и спелость овощей и фруктов, а также правильно упаковывать их для доставки.

На старте проекта доставка продуктов из магазина METRO будет доступна в районах Чертаново, Царицыно, Бирюлево Западное. Ограничений по минимальной сумме заказа нет, а стоимость и время доставки зависят от объема покупок.

Заказы от 5 тысяч рублей привезут бесплатно. Срок доставки — от одного часа. Доставлять продукты будут курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», и водители-партнеры «Яндекс Go».

После масштабирования доставки в Москве будут подключены торговые центры МЕТРО в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. До конца 2021 года планируется выйти в основные города присутствия и запустить доставку из порядка 80 магазинов METRO, сообщили в «Яндекс.Еде».

Фото: пресс-служба «Яндекс.Еды»