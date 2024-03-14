«Яндекс Еда» вышла на рынок Кыргызстана

«Яндекс Еда» запустилась в Бишкеке в приложении Yandex Go. Кыргызстан стал шестой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси, Армении и Узбекистана. Об этом RB.RU сообщил представитель «Яндекса».

Инвестиции в выход на новый рынок и финансовые условия работы с партнерами в компании не раскрыли.

Заказать еду через Yandex Go можно на кыргызском, английском и русском языках.

В настоящее время к сервису подключили более 20 ресторанов и кафе Бишкека, среди них KFC, NAVAT, «Бублик» и другие.

Кроме готовых блюд из ресторанов пользователям доступна доставка товаров из магазинов. Сейчас можно заказать продукты, напитки и цветы, в дальнейшем число партнеров и наполнение ассортимента будут расти.

Среднее время ожидания заказа составит 30 минут. Доставлять заказы будут курьеры из партнерских логистических служб и собственные курьеры ресторанов.

Фото на обложке: «Яндекс Еда»