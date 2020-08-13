В «Яндекс.Еде» появилась функция самовывоза заказа
«Яндекс.Еда» добавила функцию заказа еды навынос в своем приложении. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Оформить заказ с самовывозом можно также в приложениях «Яндекс» и «Яндекс.Такси». Пользователь получит сообщение о том, к какому времени подойти в ресторан. Услуга бесплатная.
В компании ожидают, что самовывоз поможет ресторанам получить дополнительные заказы и сократить расходы на логистику, а также расширить меню блюдами, которые сложно доставлять.
С запуском самовывоза на витрине сервиса впервые появятся заведения, которые не работают с доставкой. Подключить сервис могут как новые, так и действующие партнеры «Яндекс.Еды».
В настоящее время самовывоз уже доступен в 1500 ресторанах по всей Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Среди них — «Даблби», «Северяне», «Горыныч», Buba by sumosan, «Техникум», «Андерсон», «Город-сад», «Хлеб насущный», «Британские пекарни, «Чито гврито», «Бабагануш», Greenbox и другие.
В апреле 2020 года о планах добавить функцию заказа еды навынос рассказал Delivery Club. Для ресторанов условия сотрудничества будут такими же, как и при доставке своими курьерами.
Фото: Unsplash
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