«Яндекс» и Epic Growth выпустят образовательный IT-сериал о росте продуктов

Сообщество IT-профессионалов Epic Growth и «Яндекс» анонсировали выпуск образовательного IT-сериала Seasons о росте продуктов. Анонс размещен на сайте Epic Growth.

Первые восемь серий выйдут с 23 июня по 11 августа. В них расскажут об управлении продуктовой стратегией, преимуществах О2О-подхода (онлайн-маркетинг для бизнеса оффлайн), привлечении клиентов, о том, как посчитать retention («коэффициент удержания» пользователей) для разных типов продуктов и другое.

Среди спикеров — руководители по продукту российских и зарубежных компаний (из «Яндекса», Сбербанка, «Тинькофф», «Макдоналдса», AliExpress и других). Всего ожидается 65 спикеров, время просмотра сериала — более 70 часов.

Оформить подписку на сериал можно по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash