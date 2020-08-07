«Яндекс» спрогнозировал рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса после самоизоляции

После снятия большинства ограничений объем онлайн-продаж в сегменте FMCG (товары повседневного спроса) не сократился до «докризисного уровня», поэтому этот канал в долгосрочной перспективе будет увеличивать свою долю. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Взгляда».

По данным сервиса, от 56% до 75% респондентов, в зависимости от категории товаров, не планировали сокращать долю онлайн-покупок даже после снятия всех ограничений.

Самоизоляция увеличила частоту покупок и проникновение онлайн-шоппинга в категориях «Продукты питания», «Бытовая химия и уход за домом», «Косметика и личная гигиена» и «Товары для животных».

В зависимости от категории, от 34% до 64% россиян в период карантина делали покупки чаще, чем до введения ограничений. Некоторые пользователи — от 3% до 6% — впервые сделали онлайн-покупки именно во время самоизоляции.

Для трети россиян самоизоляция стала поводом полностью или частично перейти на онлайн-покупки в категории косметики и товаров личной гигиены. При этом 36% респондентов не завершают покупку в онлайн-магазинах, рассматривая такой вид шопинга скорее как развлечение.

Как коронавирус изменил потребительские привычки

Во время пандемии самыми важными факторами, влияющими на потребительский опыт, стали возможность выбирать полезное и натуральное питание, программа лояльности, широкий ассортимент, а также удобная и быстрая доставка.

Кроме того, онлайн-магазины воспринимаются как более безопасные с эпидемиологической точки зрения.

Почти 40% опрошенных отметили, что не завершают покупки, если не находят подходящих вариантов доставки, при этом для разных товарных категорий характерны свои особенности:

При заказе продуктов питания важную роль играет не только само наличие доставки, но и ее скорость (56%). Широта ассортимента продуктов интересует 58% пользователей, а программа лояльности — 37%.

При выборе онлайн-магазина для заказа бытовой химии на первый план выходит широта ассортимента — этот фактор отмечают 57% респондентов. Похожая ситуация в категории «товаров для животных» — там 52% покупателей обращают внимание на ассортимент.

При заказе косметики и средств личной гигиены особенно важна репутация — 41% пользователей обращают внимание на отзывы о магазине.

На фоне спада экономической активности большое значение приобретают промо-предложения и другие программы мотивации: 36% участников опроса целенаправленно ищут скидки в интернет-магазинах.

Фото: «Яндекс»