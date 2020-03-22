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«Яндекс» создаст фонд финансовой поддержки водителей и курьеров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» формируют фонд, направленный на финансовую поддержку водителей и курьеров. Об этом Rusbase рассказали в пресс-соужбе «Яндекс.Такси».

«Яндекс» создаст фонд финансовой поддержки водителей и курьеров

Решение уже одобрено советом директоров MLU BV (объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber — прим.).

Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными.

В настоящее время компания прорабатывает механизмы реализации программы. Объем фонда пока обсуждается, уточнил Rusbase представитель «Яндекс.Такси».

Фото: Unsplash

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