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«Яндекс.Деньги» подсчитали, сколько геймеры потратили на игры и донаты с начала года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

«Яндекс.Деньги» подсчитали, сколько геймеры потратили на игры и донаты с начала года

Аналитики сервиса изучили данные за январь – апрель 2020 года о платежах пользователей через «Яндекс.Кассу» и покупках, оплаченных картами «Яндекс.Денег». В исследовании учитывались также донаты, которые люди отправляли игровым стримерам через «Я.Стример».

С января по апрель около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще примерно 30% — на покупки контента в самих играх. По числу платежей этот разрыв еще больше: 85% против 15%.

При этом средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Так, в апреле пользователи платили за сами игры в среднем по 361 рублю, а за внутриигровые покупки — по 862 рубля.

В минувшем апреле оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры — на 22%. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а средний чек подрос на 5%.

В прошлом месяце заметно выросло также число донатов, которые пользователи отправляли игровым стримерам. Так, каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% больше, чем с 23 по 29 марта 2020 года — в последнюю неделю перед введением домашней самоизоляции.

Пользователи переводят через «Я.Стример» в среднем по 300 рублей.

Рейтинг городов по среднему чеку за игры за январь-апрель (в рублях):

  1. Москва — 759
  2. Казань — 615
  3. Екатеринбург — 579
  4. Новосибирск — 573
  5. Красноярск — 551
  6. Пермь — 548
  7. Челябинск — 544
  8. Самара — 531
  9. Ростов-на-Дону — 530
  10. Воронеж — 527
  11. Уфа — 525
  12. Нижний Новгород — 523
  13. Омск — 514
  14. Волгоград — 509
  15. Санкт-Петербург — 481
Фото: Unsplash

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