«Яндекс.Деньги» подсчитали, сколько геймеры потратили на игры и донаты с начала года
Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Денег».
Аналитики сервиса изучили данные за январь – апрель 2020 года о платежах пользователей через «Яндекс.Кассу» и покупках, оплаченных картами «Яндекс.Денег». В исследовании учитывались также донаты, которые люди отправляли игровым стримерам через «Я.Стример».
С января по апрель около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще примерно 30% — на покупки контента в самих играх. По числу платежей этот разрыв еще больше: 85% против 15%.
При этом средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Так, в апреле пользователи платили за сами игры в среднем по 361 рублю, а за внутриигровые покупки — по 862 рубля.
В минувшем апреле оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры — на 22%. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а средний чек подрос на 5%.
В прошлом месяце заметно выросло также число донатов, которые пользователи отправляли игровым стримерам. Так, каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% больше, чем с 23 по 29 марта 2020 года — в последнюю неделю перед введением домашней самоизоляции.
Пользователи переводят через «Я.Стример» в среднем по 300 рублей.
Рейтинг городов по среднему чеку за игры за январь-апрель (в рублях):
- Москва — 759
- Казань — 615
- Екатеринбург — 579
- Новосибирск — 573
- Красноярск — 551
- Пермь — 548
- Челябинск — 544
- Самара — 531
- Ростов-на-Дону — 530
- Воронеж — 527
- Уфа — 525
- Нижний Новгород — 523
- Омск — 514
- Волгоград — 509
- Санкт-Петербург — 481
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