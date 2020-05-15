«Яндекс.Деньги» подсчитали, сколько геймеры потратили на игры и донаты с начала года

Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

Аналитики сервиса изучили данные за январь – апрель 2020 года о платежах пользователей через «Яндекс.Кассу» и покупках, оплаченных картами «Яндекс.Денег». В исследовании учитывались также донаты, которые люди отправляли игровым стримерам через «Я.Стример».

С января по апрель около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще примерно 30% — на покупки контента в самих играх. По числу платежей этот разрыв еще больше: 85% против 15%.

При этом средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Так, в апреле пользователи платили за сами игры в среднем по 361 рублю, а за внутриигровые покупки — по 862 рубля.

В минувшем апреле оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры — на 22%. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а средний чек подрос на 5%.

В прошлом месяце заметно выросло также число донатов, которые пользователи отправляли игровым стримерам. Так, каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% больше, чем с 23 по 29 марта 2020 года — в последнюю неделю перед введением домашней самоизоляции.

Пользователи переводят через «Я.Стример» в среднем по 300 рублей.

Рейтинг городов по среднему чеку за игры за январь-апрель (в рублях):

Москва — 759 Казань — 615 Екатеринбург — 579 Новосибирск — 573 Красноярск — 551 Пермь — 548 Челябинск — 544 Самара — 531 Ростов-на-Дону — 530 Воронеж — 527 Уфа — 525 Нижний Новгород — 523 Омск — 514 Волгоград — 509 Санкт-Петербург — 481

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