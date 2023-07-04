«Яндекс Go» начал отображать на главном экране иконки приложений вместо карты

«Яндекс Go» обновил главный экран приложения. Теперь не нужно пролистывать карту, чтобы выбрать сервис из списка внизу экрана — все доступные приложения отражены в виде крупных иконок, говорится в сообщении компании.
В «Яндексе» отмечают, что такой подход должен облегчить работу с приложением, оформление заказов и навигацию по ним.
Новый интерфейс приложения
При переходе в «Еду», «Такси» и другие сервисы пользователю будут доступны привычные экраны для оформления заказов. Если же сделать заказ в нескольких сервисах, то все они будут отображаться на главном экране приложения.
Обновленная версия «Яндекс Go» сейчас доступна для пользователей iOS. Версия для Android с новым интерфейсом выйдет позже.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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