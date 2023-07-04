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«Яндекс Go» начал отображать на главном экране иконки приложений вместо карты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс Go» обновил главный экран приложения. Теперь не нужно пролистывать карту, чтобы выбрать сервис из списка внизу экрана — все доступные приложения отражены в виде крупных иконок, говорится в сообщении компании.

«Яндекс Go» начал отображать на главном экране иконки приложений вместо карты

В «Яндексе» отмечают, что такой подход должен облегчить работу с приложением, оформление заказов и навигацию по ним. 

Yandex Go новый главный экран

Новый интерфейс приложения

При переходе в «Еду», «Такси» и другие сервисы пользователю будут доступны привычные экраны для оформления заказов. Если же сделать заказ в нескольких сервисах, то все они будут отображаться на главном экране приложения.

Обновленная версия «Яндекс Go» сейчас доступна для пользователей iOS. Версия для Android с новым интерфейсом выйдет позже.  

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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