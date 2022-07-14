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«Яндекс Go» внедрил функцию «массового развоза» сотрудников для бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс Go» запустил для корпоративных клиентов функцию «массового развоза» сотрудников, говорится в сообщении компании. Она актуальна для крупных производств, ресторанов, баров, отелей и колл-центров, где работа ведется посменно.

«Яндекс Go» внедрил функцию «массового развоза» сотрудников для бизнеса

Алгоритм «массового развоза» самостоятельно оптимизирует маршрут: достаточно загрузить список с адресами и номерами телефонов в личный кабинет. После этого система автоматически определит, кому ехать в одну сторону, сформирует удобные маршруты и распределит людей по машинам.

Функция доступна всем корпоративным клиентам сервиса.

Ранее бизнес организовывал процесс развоза сотрудников по домам вручную: необходимо было составить список с адресами, продумать маршрут, заказать несколько такси и самостоятельно распределить работников по машинам.

«Яндекс» внедрил услуги такси для юридических лиц шесть лет назад, в настоящее время число клиентов превысило 82 тыс.

Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

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