«Яндекс Go» внедрил функцию «массового развоза» сотрудников для бизнеса

«Яндекс Go» запустил для корпоративных клиентов функцию «массового развоза» сотрудников, говорится в сообщении компании. Она актуальна для крупных производств, ресторанов, баров, отелей и колл-центров, где работа ведется посменно.

Алгоритм «массового развоза» самостоятельно оптимизирует маршрут: достаточно загрузить список с адресами и номерами телефонов в личный кабинет. После этого система автоматически определит, кому ехать в одну сторону, сформирует удобные маршруты и распределит людей по машинам.

Функция доступна всем корпоративным клиентам сервиса.

Ранее бизнес организовывал процесс развоза сотрудников по домам вручную: необходимо было составить список с адресами, продумать маршрут, заказать несколько такси и самостоятельно распределить работников по машинам.

«Яндекс» внедрил услуги такси для юридических лиц шесть лет назад, в настоящее время число клиентов превысило 82 тыс.

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