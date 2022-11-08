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«Яндекс Go» запустил специальный тариф для поездок между городами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис «Яндекс Go» запустил услугу «Межгород», которая позволяет заказывать поездки на такси из одного города в другой и учитывает особенности длинных маршрутов. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс Go» запустил специальный тариф для поездок между городами

С 8 ноября услуга будет доступна в поездках на нескольких направлениях туда и обратно: Ростов-на-Дону–Шахты, Уфа–Стерлитамак, Анапа–Новороссийск, Уссурийск–Владивосток. 

Как сообщается, число направлений, доступных к заказу, будет увеличиваться.

«Межгород» учитывает особенности длинных переездов. Так, поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Автомобиль можно заказать заранее на конкретное время или с подачей на ближайшее.

Такая поездка обойдется дешевле, чем в случае заказа такси по этому же маршруту в «Экономе».

На «Межгороде» будут работать водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами.

Как только водитель завершит поездку, алгоритм начнет искать ему обратный заказ.

Фото на обложке: Unsplash

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