«Яндекс Go» запустил специальный тариф для поездок между городами

Сервис «Яндекс Go» запустил услугу «Межгород», которая позволяет заказывать поездки на такси из одного города в другой и учитывает особенности длинных маршрутов. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
С 8 ноября услуга будет доступна в поездках на нескольких направлениях туда и обратно: Ростов-на-Дону–Шахты, Уфа–Стерлитамак, Анапа–Новороссийск, Уссурийск–Владивосток.
Как сообщается, число направлений, доступных к заказу, будет увеличиваться.
«Межгород» учитывает особенности длинных переездов. Так, поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Автомобиль можно заказать заранее на конкретное время или с подачей на ближайшее.
Такая поездка обойдется дешевле, чем в случае заказа такси по этому же маршруту в «Экономе».
На «Межгороде» будут работать водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами.
Как только водитель завершит поездку, алгоритм начнет искать ему обратный заказ.
Фото на обложке: Unsplash
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