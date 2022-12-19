В «Яндекс Go» раскрыли выгодное время для поездок на такси в новогоднюю ночь

Заказывать такси 31 декабря выгоднее всего до 20:00 или после 22:00. В вечернее время почти все закончили с делами и добрались в гости, а значит свободных машин больше и стоимость поездки будет ниже — такой прогноз дали специалисты «Яндекс Go».

При этом откладывать поездку на последний момент не стоит — ближе к полуночи водители начнут завершать смены, чтобы успеть за новогодний стол, а значит машин на линии станет меньше и цены временно вырастут.

После боя курантов и до 2:30 ночи 1 января спрос на такси начинает расти, в то время как водителей на линии по-прежнему меньше — в этот период цена поездки может быть выше обычного. Наиболее удачное время, чтобы отправиться в гости, на прогулку или, наоборот, вернуться домой на такси, с 2:30 до 4:30: спрос снизится, как и стоимость поездки.

Утром 1 января заказывать такси лучше с 8:00 до 11:00: в это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей уже добрались до дома после празднований. После 11:00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для того, чтобы сделать поездку дешевле, лучше дождаться 15:00.

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