«Яндекс Go» внедрил специальные опции для поездок пассажиров с ограничениями по здоровью

«Яндекс Go» в тестовом режиме запустил пять бесплатных опций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Заказать поездки со специальными возможностями можно в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, говорится в сообщении «Яндекса».

Новые опции при заказе такси:

Помогите найти машину;

Общаюсь только текстом;

Не говорю, но слышу;

Буду с инвалидным креслом;

Перевозка собаки-поводыря.

Осенью 2021 года интерфейс приложения был адаптирован для незрячих.

Информация о выбранной опции будет видна в карточке заказа у водителя. Если водитель по каким-либо причинам не сможет выполнить заказ, то сможет оказаться от поездки.

Водитель, который принял заказ, получит дополнительные подсказки по поездке через приложение. «Например, незрячему пассажиру может понадобиться помощь в поиске автомобиля и посадке в салон, а в пункте назначения его нужно сориентировать и рассказать, что находится неподалеку», — поясняют в компании.

Также водителей обеспечат информационныи материалами, в которых собраны практические рекомендации, как правильно сложить инвалидное кресло, чтобы разместить его в багажнике, какие документы нужны для перевозки собаки-проводника и другое.

В настоящее время заказать через приложение «Яндекс Go» поездки со специальными возможностями можно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Воронеже. Позднее эта функция появится во всех городах России, где представлен сервис.

В подготовке информационных материалов для водителей участвовали организации-партнеры благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом»: «Подарок ангелу», фонд «Обнаженные сердца», АНО «Физическая реабилитация», учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» и РБОО «Центр лечебной педагогики».

Фото: «Яндекс»