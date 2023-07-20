«Яндекс Go» начал показывать прогноз цены на такси на весь день

Приложение «Яндекс Go» начало показывать прогноз цены для планирования поездок на такси, говорится в сообщении «Яндекса». Теперь можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно изменяется цена в течение дня.

В приложении появился специальный график, ориентируясь на который пользователь может решить, вызвать ли такси прямо сейчас, или, наоборот, подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить.

Для построения графика алгоритм сопоставляет данные сразу нескольких показателей: анализирует количество свободных машин такси поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели.

В «Яндекс Go» отмечают, что за такой период набирается достаточно данных для оценки, и при этом, как правило, похожи погодные и дорожные условия. Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли.

Приложение предлагает пользователям и другие способы сэкономить в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию «Вместе».

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