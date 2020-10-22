«Яндексу» и Google грозят штрафы за рекламу БАДа с запрещенным компонентом

Компании «Яндекс» и Google получили предписания от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ за распространение рекламы биологически активной добавки (БАД), содержащей запрещенный компонент. Им грозят административные штрафы от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте службы.

Речь идет о рекламе биологически активной добавки Gaia Herbs, в состав которой входит перец Kava (piper methysticum). Он относится к списку сильнодействующих веществ, поэтому его изготовление и распространение запрещено на территории России.

В сервисах «Яндекс.Директ» и Google AdWords реклама появилась в марте 2020 года, говорится в сообщении ведомства. Объявления представляли собой гиперссылку для перехода на сайт ru.iherb.com на страницу препарата.

По итогам рассмотрения дел в отношении двух компаний комиссии ФАС пришли к выводу, что рекламораспространители «Яндекс» и Google нарушили Закон о рекламе. По факту нарушения служба возбудила дела об административных нарушениях. В результате их рассмотрения компании могут получить штрафы.

«Реклама товаров с содержанием сильнодействующих веществ запрещена как в интернете, так и вне его. Поэтому мы в очередной раз призываем рекламораспространителей в лице крупнейших поисковых систем совершенствовать свою систему модерации рекламных сообщений во избежание нарушений закона», — поясняет замглавы ФАС России Андрей Кашеваров.

«Яндекс» от комментариев отказался. В Google на момент написания новости на запрос Rusbase не ответили.

В 2019 году приложение iHerb было частично заблокировано в России из-за продажи через него несертифицированных БАДов. Тем не менее, в начале октября текущего года стало известно, что онлайн-ритейлер инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России в течение ближайших двух лет.

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