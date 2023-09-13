«Яндекс» рассказал, как водителям повысить точность геолокации в центре Москвы

«Яндекс.Карты» выпустили инструкцию, которая позволит водителям настроить смартфон так, чтобы повысить точность определения местоположения и не зависеть от сбоев GPS в центре Москвы.
Проблемы с геолокацией в Москве начались в мае 2023 года. В соцсетях писали, что вызов такси в центре Москвы заметно подорожал. А таксисты жаловались на то, что из-за проблем с навигацией пассажиры не только отменяют заказы, но и ставят плохие оценки.
Представитель сервиса сообщил RB.RU, что «Карты» продолжают разрабатывать решения, которые улучшают расчет геолокации в центре столицы.
Что нужно сделать водителям:
- войти в режим для разработчиков в настройках смартфона и отключить ограничение запросов Wi-Fi;
- обновить приложение до последней версии;
- включить Bluetooth и Wi-Fi.
Представитель «Яндекс.Карт» отметил, что обычно ограничение запросов Wi-Fi включено у пользователей по умолчанию, из-за чего смартфон сканирует точки доступа не чаще чем два раза в минуту. Если отключить такое ограничение, устройство будет сканировать их каждые 2–3 секунды.
«Яндекс.Карты» и «Навигатор» могут считывать геолокацию пользователя по ближайшим точкам доступа Wi-Fi — это помогает при сбоях GPS в центре Москвы. Новая настройка позволит точнее определять местоположение.
Фикс работает только на смартфонах с версией Android 10 и выше, кроме устройств Huawei и Honor. На iOS-устройствах настроить отключение ограничения запросов Wi-Fi также не получится.
Подробную инструкция, как отключить ограничение запросов Wi-Fi для разных моделей, можно найти по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Автостраховщики назвали самые аварийные улицы Москвы
- 2 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
- 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023