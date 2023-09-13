«Яндекс» рассказал, как водителям повысить точность геолокации в центре Москвы

«Яндекс.Карты» выпустили инструкцию, которая позволит водителям настроить смартфон так, чтобы повысить точность определения местоположения и не зависеть от сбоев GPS в центре Москвы.

Проблемы с геолокацией в Москве начались в мае 2023 года. В соцсетях писали, что вызов такси в центре Москвы заметно подорожал. А таксисты жаловались на то, что из-за проблем с навигацией пассажиры не только отменяют заказы, но и ставят плохие оценки.

Представитель сервиса сообщил RB.RU, что «Карты» продолжают разрабатывать решения, которые улучшают расчет геолокации в центре столицы.

Что нужно сделать водителям:

войти в режим для разработчиков в настройках смартфона и отключить ограничение запросов Wi-Fi;

обновить приложение до последней версии;

включить Bluetooth и Wi-Fi.

Представитель «Яндекс.Карт» отметил, что обычно ограничение запросов Wi-Fi включено у пользователей по умолчанию, из-за чего смартфон сканирует точки доступа не чаще чем два раза в минуту. Если отключить такое ограничение, устройство будет сканировать их каждые 2–3 секунды.

«Яндекс.Карты» и «Навигатор» могут считывать геолокацию пользователя по ближайшим точкам доступа Wi-Fi — это помогает при сбоях GPS в центре Москвы. Новая настройка позволит точнее определять местоположение.

Фикс работает только на смартфонах с версией Android 10 и выше, кроме устройств Huawei и Honor. На iOS-устройствах настроить отключение ограничения запросов Wi-Fi также не получится.

Подробную инструкция, как отключить ограничение запросов Wi-Fi для разных моделей, можно найти по ссылке.

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