«Яндекс» представил третье поколение YandexGPT для решения задач в сфере IT

«Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель в линейке —YandexGPT 3 Pro — лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, говорится в сообщении интернет-компании.

Отмечается, что ее можно использовать при решении реальных задач бизнеса и в IT-продуктах. Также компании смогут дообучить новую нейросеть самостоятельно под задачи конкретного бизнеса.

В ближайшее время нейросети третьего поколения YandexGPT появятся и в сервисах «Яндекса» для широкой аудитории.

YandexGPT 3 Pro можно встроить в продукты бизнеса через API. Перед этим качество работы нейросети можно оценить в демо-режиме. Зарегистрированным пользователям доступно 100 бесплатных запросов в час.

Что нового в YandexGPT 3 Pro

эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст беседы по сравнению с YandexGPT 2;

обрабатывает инструкции с несколькими условиями;

корректнее работает с фактами, дает более точные и полные ответы, допускает меньше стилистических ошибок;

может обрабатывать существенно больше запросов за единицу времени, чем языковые модели прошлого поколения YandexGPT.

Сравнение качества работы языковых моделей с разными классами задач

«Яндекс» предлагает использовать нейросеть в таких сферах, как клиентская поддержка, онлайн-продажи, цифровые коммуникации, маркетинг, реклама и управление персоналом. Также языковая модель может составляет договоры, счета, нормативную документацию, должностные инструкции.

YandexGPT — нейросеть, способная создавать и перерабатывать тексты, учитывает контекст беседы с пользователем. Может кратко пересказывать статьи из интернета, обобщать информацию из отзывов о товарах, создавать описания товаров для продавцов «Маркета», писать рекламные объявления.

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