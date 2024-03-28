«Яндекс» представил третье поколение YandexGPT для решения задач в сфере IT

«Яндекс» представил линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель в линейке —YandexGPT 3 Pro — лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, говорится в сообщении интернет-компании.
Отмечается, что ее можно использовать при решении реальных задач бизнеса и в IT-продуктах. Также компании смогут дообучить новую нейросеть самостоятельно под задачи конкретного бизнеса.
В ближайшее время нейросети третьего поколения YandexGPT появятся и в сервисах «Яндекса» для широкой аудитории.
YandexGPT 3 Pro можно встроить в продукты бизнеса через API. Перед этим качество работы нейросети можно оценить в демо-режиме. Зарегистрированным пользователям доступно 100 бесплатных запросов в час.
Что нового в YandexGPT 3 Pro
- эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст беседы по сравнению с YandexGPT 2;
- обрабатывает инструкции с несколькими условиями;
- корректнее работает с фактами, дает более точные и полные ответы, допускает меньше стилистических ошибок;
- может обрабатывать существенно больше запросов за единицу времени, чем языковые модели прошлого поколения YandexGPT.
Сравнение качества работы языковых моделей с разными классами задач
«Яндекс» предлагает использовать нейросеть в таких сферах, как клиентская поддержка, онлайн-продажи, цифровые коммуникации, маркетинг, реклама и управление персоналом. Также языковая модель может составляет договоры, счета, нормативную документацию, должностные инструкции.
YandexGPT — нейросеть, способная создавать и перерабатывать тексты, учитывает контекст беседы с пользователем. Может кратко пересказывать статьи из интернета, обобщать информацию из отзывов о товарах, создавать описания товаров для продавцов «Маркета», писать рекламные объявления.
Фото на обложке: Unsplash
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