«Яндекс» научил YandexGPT делать краткий пересказ текста

«Яндекс» научил свою языковую модель YandexGPT (YaLM 2.0) быстро и емко пересказывать текст. Пользователю достаточно загрузить в нейросеть ссылку на статью из интернета, и модель составит саммари с основными тезисами. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас функция работает в режиме тестирования на сервисе 300.ya.ru.

Нейросеть справляется с русскоязычными текстами до 30 тыс. символов. Для обработки и выбора главных тезисов потребуется меньше минуты. При этом пользователь может поделиться ссылкой на краткое изложение в мессенджерах.

Однако у технологии есть ограничения, она способна проанализировать не любой текст.

«Нейросети пока не умеют пересказывать такие статьи. Попробуйте другую», — такое сообщение выдает сервис при попытке получить тезисы из длинную публикацию в одном из российских СМИ.

При этом не уточняется, какими характеристиками должен обладать текст, чтобы нейросеть смогла его проанализировать.

Сервис помимо пересказа предоставляет API для разработчиков, благодаря чему они смогут получить ссылку на сокращенную версию текста без использования веб-интерфейса. API пока тоже работает в бета-версии: пожелания по его развитию можно присылать в форму обратной связи.

YandexGPT (YaLM 2.0) запустили 17 мая. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в Алисе. Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Компания также внедрила ее в свое приложение «Шедеврум».

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