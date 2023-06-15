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«Яндекс» добавил YandexGPT в приложение «Шедеврум»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» внедрил в свое приложение «Шедеврум» языковую модель YandexGPT (YaLM 2.0), рассказали в пресс-службе компании. Теперь пользователи по текстовому запросу могут получить не только сгенерированное нейросетью изображение, но и полноценный пост с заголовком и подходящей по смыслу картинкой.

«Яндекс» добавил YandexGPT в приложение «Шедеврум»

Благодаря YandexGPT сервис напишет небольшой рассказ, поможет сочинить слоган, составит объявление или приглашение на вечеринку. В качестве обложек приложение предложит варианты изображений, которые ранее сгенерировали в «Шедеврум».

Готовые посты публикуются в общей ленте, где пользователи могут ставить лайки, смотреть популярные работы и подписываться друг на друга. 

Компания запустила бета-версию приложения «Шедеврум» в апреле, а затем добавил возможность для пользователей подписываться друг на друга.

В прошлом месяце «Яндекс» внедрил YandexGPT в своего голосового помощника «Алиса».

Фото на обложке: Fascinadora / Shutterstock

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