«Яндекс» добавил YandexGPT в приложение «Шедеврум»

«Яндекс» внедрил в свое приложение «Шедеврум» языковую модель YandexGPT (YaLM 2.0), рассказали в пресс-службе компании. Теперь пользователи по текстовому запросу могут получить не только сгенерированное нейросетью изображение, но и полноценный пост с заголовком и подходящей по смыслу картинкой.
Благодаря YandexGPT сервис напишет небольшой рассказ, поможет сочинить слоган, составит объявление или приглашение на вечеринку. В качестве обложек приложение предложит варианты изображений, которые ранее сгенерировали в «Шедеврум».
Готовые посты публикуются в общей ленте, где пользователи могут ставить лайки, смотреть популярные работы и подписываться друг на друга.
Компания запустила бета-версию приложения «Шедеврум» в апреле, а затем добавил возможность для пользователей подписываться друг на друга.
В прошлом месяце «Яндекс» внедрил YandexGPT в своего голосового помощника «Алиса».
Фото на обложке: Fascinadora /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2023
15 июня 2023
18 июня 2023