«Яндекс» внедрил в «Алису» нейросеть YandexGPT

«Яндекс» внедрил языковую модель нового поколения YandexGPT в виртуального помощника «Алиса», говорится в сообщении компании.
За счет нейросети «Алису» обучили писать тексты и предлагать идеи.
Новая возможность голосового помощника доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Чтобы активировать нейросеть, нужно сказать «Алиса, давай придумаем!».
Виртуальный помощник может написать сценарий для выпускного, составить деловое письмо, предложить план путешествия, варианты подарка на свадьбу и другое.
Пример работы YandexGPT
В компании отмечают, что пока технология работает в режиме тестирования и поэтому «Алиса» может ошибаться в фактах.
Как обучали YandexGPT
Встроенную в «Алису» нейросеть YandexGPT обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Обучение проходило в два этапа.
Сначала нейросети показали общедоступные тексты — книжные материалы, информацию с сайтов, статьи, которые были отобраны с помощью поисковых технологий «Яндекса».
Затем YandexGPT дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Чтобы собрать и подготовить такие примеры, компания задействовала свои технологии краудсорсинга и команду AI-тренеров.
Фото на обложке: nikkimeel /
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