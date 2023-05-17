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«Яндекс» внедрил в «Алису» нейросеть YandexGPT

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» внедрил языковую модель нового поколения YandexGPT в виртуального помощника «Алиса», говорится в сообщении компании.

«Яндекс» внедрил в «Алису» нейросеть YandexGPT

За счет нейросети «Алису» обучили писать тексты и предлагать идеи.

Новая возможность голосового помощника доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Чтобы активировать нейросеть, нужно сказать «Алиса, давай придумаем!».

Виртуальный помощник может написать сценарий для выпускного, составить деловое письмо, предложить план путешествия, варианты подарка на свадьбу и другое.

Пример работы YandexGPT

В компании отмечают, что пока технология работает в режиме тестирования и поэтому «Алиса» может ошибаться в фактах.

Как обучали YandexGPT

Встроенную в «Алису» нейросеть YandexGPT обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Обучение проходило в два этапа.

Сначала нейросети показали общедоступные тексты — книжные материалы, информацию с сайтов, статьи, которые были отобраны с помощью поисковых технологий «Яндекса».

Затем YandexGPT дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Чтобы собрать и подготовить такие примеры, компания задействовала свои технологии краудсорсинга и команду AI-тренеров.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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