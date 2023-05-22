«Яндекс» вывел нейросеть YandexGPT на главную страницу

«Яндекс» вывел нейросеть нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) на главную страницу ya.ru — она доступна в виртуальном помощнике «Алиса», сообщила компания.
Теперь пользователи могут давать «Алисе» задания в любом десктопном или мобильном браузере.
«Яндекс» внедрил языковую модель нового поколения YandexGPT в виртуального помощника «Алиса» 17 мая. Менее чем за сутки ей воспользовались более 1 млн человек.
С помощью нейросети «Алису» научили писать тексты и предлагать идеи.
Фото на обложке: nikkimeel /
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