Yandex Cloud начнет выделять до 5 млн рублей IT-стартапам крупнейших акселераторов и фондов

Облачная платформа Yandex Cloud расширила программу Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Их стартапы-участники в сфере IT смогут получить до 5 млн рублей гранта на разработку цифровых продуктов, говорится в сообщении Yandex Cloud.

Платформа будет принимать решения о грантах «в зависимости от рыночного и технологического потенциала стартапов».

В рамках программы стартапы смогут пользоваться сервисами «Яндекса» и партнеров: например, найти разработчиков, тестировщиков и других технических специалистов-выпускников в «Яндекс Практикуме». Также участникам обещают приоритетную техническую поддержку, индивидуальные консультации с архитекторами Yandex Cloud и доступ к закрытому тестированию сервисов платформы.

Компании также смогут снизить затраты на IT-инфраструктуру, масштабировать вычислительные ресурсы под нагрузку, безопасно хранить и обрабатывать данные, бесшовно переходить от разработки продукта к его коммерческой эксплуатации. Например, хостить статические сайты можно будет в Yandex Object Storage, а развернуть системы внутренней аналитики продукта — в Yandex Managed Service for ClickHouse.

К программе присоединилось более 50 организаций, среди которых: Startech.vc, бизнес-инкубатор «Ингрия», ФРИИ, венчурный клуб «Синдикат», MUIV.Lab, Phystech Ventures, Moscow Seed Fund, Astana Hub, Kama Flow и венчурный фонд НТИ, Startup Lab, Solyanka и другие.

С момента существования программы Cloud Boost в ней приняли участие более 1 тыс. компаний. Общая сумма грантов составила 225 млн рублей.

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