«Яндекс» впервые раскрыл оборот бизнеса по доставке продуктов: обошёл «Сбер» и X5

«Яндекс» впервые раскрыл размер своего grocery-бизнеса. Он включает доставку продуктов из «Яндекс.Лавки», ритейл-направление «Яндекс.Еды», а также продукты и товары повседневного спроса из «Яндекс.Маркета». По итогам 2020 года оборот сегмента достиг 24 млрд рублей, рассказали RB.ru в компании.

За год grocery-бизнес компании вырос на 366%. По оценке Infoline, за тот же период сам рынок розничных онлайн-продаж продовольственных товаров, увеличился на 214%.

Вместе с тем, из рейтинга «Infoline Russia Top Online Food Retail» следует, что оборот онлайн-продаж продуктов питания у X5 Retail Group в 2020 году составил 21,9 млрд рублей, у «Сбермаркета» — 20,7 млрд рублей. Таким образом, «Яндекс» стал лидером grocery-сегмента российкого рынка.

«Подход "Яндекса" к рынку grocery выходит за рамки просто "Яндекс.Лавки" и направления доставки продуктов в "Яндекс.Еде". Значимая часть GMV [оборота] нашего маркетплейса "Яндекс.Маркет" приходится на категорию FMCG [товаров повседневного спроса]. Таким образом, внутри компании мы начали рассматривать все наши инициативы в сфере grocery в связке трех сервисов», — пояснил гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Напомним, что в декабре «Яндекс» запустил доставку интернет-заказов по клику, которая сейчас действует в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

С помощью сервиса пользователи могут сделать заказ на «Маркете» с доставкой в локальные дарксторы «Лавки». Оттуда в удобное время можно вызвать курьера от «Яндекс.Go», который, по заявлению компании, привезёт заказ в течение 15—30 минут.

Кроме того, к товарам с «Маркета» можно добавить свежие продукты из «Лавки»: овощи, фрукты, хлеб, молоко. Для такого заказа компания планирует в будущем разместить витрину «Лавки» на «Маркете». При этом самые популярные товары «Маркета» станут доступны для экспресс-доставки за 10-15 минут, так как будут расположены в дарксторах «Лавки».

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