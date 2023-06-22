«Яндекс» в 2,5 раза увеличил годовой фонд программы выплат за найденные уязвимости

«Яндекс» в 2023 году выделит 100 млн рублей на вознаграждение исследователей, которые найдут уязвимости в продуктах и инфраструктуре компании. Таким образом, общая сумма выплат по программе «Охота за ошибками» вырастет в 2,5 раза, говорится в сообщении «Яндекса».

С начала 2023 года компания уже выплатила охотникам 35,5 млн рублей — основная часть наград пришлась на январский конкурс с десятикратным повышением выплат за находки в категориях Remote Code Execution и SQL-инъекции.

«Яндекс» напоминает, что сумма вознаграждения зависит от критичности уязвимости, простоты ее использования и влияния на данные пользователей.

В 2022 году в рамках программы IT-компания также повысила вознаграждение за каждую найденную уязвимость в 2 раза.

«Охота за ошибками» — это постоянная программа «Яндекса» по премированию этичных хакеров, она стартовала в 2012 году.

Фото на обложке: Unsplash