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«Яндекс» показал в «Картах» 3D-модель своей новой штаб-квартиры

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» добавил в веб-версию «Яндекс.Карт» 3D-модель своей новой штаб-квартиры в Москве. Модель показывает, как будет выглядеть готовый офис компании в 2024 году, когда завершится стройка.

«Яндекс» показал в «Картах» 3D-модель своей новой штаб-квартиры

  • Новый адрес «Яндекса» — Академика Зельдовича, дом 1. Офис будет первым и некоторое время единственным зданием на этой улице.
  • В соседней роще компания собирается обустроить мини-парк с дорожками, лавочками и освещением, а нижние этажи штаб-квартиры и прилегающая территория будут открыты для всех. Любой посетитель сможет зайти в офис, пройти его насквозь и выйти с другой стороны. Внутри на втором этаже будут работать ресторан и фуд-холл, куда тоже можно будет зайти.
  • Со стороны улицы Анучина, где стоят жилые дома, здание будет 12-этажным, а со стороны улицы Косыгина — 15-этажным. Внутри предусмотрели три зоны: подземную, общественную и офисную.
  • В новом офисе построят спортивный комплекс для сотрудников — там будет  25-метровый бассейн, тренажеры, большой спортзал для спортивных игр и залы меньшего размера для йоги, танцев и других занятий.
  • Верхние этажи штаб-квартиры будет опоясывать открытая терраса с видами на Москву.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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