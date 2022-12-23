«Яндекс» показал в «Картах» 3D-модель своей новой штаб-квартиры

Анастасия Марьина
«Яндекс» добавил в веб-версию «Яндекс.Карт» 3D-модель своей новой штаб-квартиры в Москве. Модель показывает, как будет выглядеть готовый офис компании в 2024 году, когда завершится стройка.
«Яндекс» показал в «Картах» 3D-модель своей новой штаб-квартирыАнастасия Марьина
- Новый адрес «Яндекса» — Академика Зельдовича, дом 1. Офис будет первым и некоторое время единственным зданием на этой улице.
- В соседней роще компания собирается обустроить мини-парк с дорожками, лавочками и освещением, а нижние этажи штаб-квартиры и прилегающая территория будут открыты для всех. Любой посетитель сможет зайти в офис, пройти его насквозь и выйти с другой стороны. Внутри на втором этаже будут работать ресторан и фуд-холл, куда тоже можно будет зайти.
- Со стороны улицы Анучина, где стоят жилые дома, здание будет 12-этажным, а со стороны улицы Косыгина — 15-этажным. Внутри предусмотрели три зоны: подземную, общественную и офисную.
- В новом офисе построят спортивный комплекс для сотрудников — там будет 25-метровый бассейн, тренажеры, большой спортзал для спортивных игр и залы меньшего размера для йоги, танцев и других занятий.
- Верхние этажи штаб-квартиры будет опоясывать открытая терраса с видами на Москву.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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