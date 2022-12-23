«Яндекс» добавил в веб-версию «Яндекс.Карт» 3D-модель своей новой штаб-квартиры в Москве. Модель показывает, как будет выглядеть готовый офис компании в 2024 году, когда завершится стройка.

«Яндекс» показал в «Картах» 3D-модель своей новой штаб-квартиры