«Яндекс.Еда» внедрила IoT-технологию для точного прогнозирования времени доставки

«Яндекс.Еда» тестирует Bluetooth-маячки — биконы — для более быстрой доставки онлайн-заказов и повышения качества работы курьеров. Они автоматически фиксируют время прибытия курьера в ресторан. О внедрении IoT-технологии RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Маячки обмениваются со смартфоном курьера радиосигналами и помогают определить, когда доставщик появился в ресторане. Информация о времени автоматически отправляется на сервер.
У бикона стабильно высокое качество передачи сигнала, низкое энергопотребление телефона, местоположение курьера определяется до нескольких метров.
Прототип маячков и программное обеспечение для него разработала команда «Яндекс Еды» и Go.
Собранные с помощью этих устройств данные помогут заведениям повысить качество работы с онлайн-заказами, сервису — точнее прогнозировать время приготовления блюд, а курьеру — тратить меньше времени в ресторане и быстрее доставлять заказы клиентам.
Сервис тестирует биконы на кухнях сети «Много лосося» в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем они появятся в некоторых заведениях «Вкусно — и точка». После тестирования планируется доработать прототип, сделать его более компактным для запуска серийного производства.
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club получат дополнительные выплаты в декабре и январе — сезонный период роста числа заказов. Кроме того, курьеры-партнеры получат удвоенные чаевые. В этом году на поддержку будет выделено 70 млн рублей — годом ранее сервис направил на эти цели 25 млн рублей.
Фото на обложке: Ilyas Kalimullin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Онлайн-конференция IoT Tech Autumn 2022 пройдет 25 октября
- 2 «Тринити» и МГТУ им. Баумана развернули совместную лабораторию для обучения технологиям AI и IoT
- 3 Вместо Web 3.0 у нас будет Web 2.5 — что тормозит переход к новому интернету
- 4 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
- 5 Инвестиции в проекты будущей мобильности. Верят ли сегодня инвесторы в цифровые дороги?
ВОЗМОЖНОСТИ
07 декабря 2022
12 декабря 2022
14 декабря 2022