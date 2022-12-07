«Яндекс.Еда» внедрила IoT-технологию для точного прогнозирования времени доставки

«Яндекс.Еда» тестирует Bluetooth-маячки — биконы — для более быстрой доставки онлайн-заказов и повышения качества работы курьеров. Они автоматически фиксируют время прибытия курьера в ресторан. О внедрении IoT-технологии RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Маячки обмениваются со смартфоном курьера радиосигналами и помогают определить, когда доставщик появился в ресторане. Информация о времени автоматически отправляется на сервер.

У бикона стабильно высокое качество передачи сигнала, низкое энергопотребление телефона, местоположение курьера определяется до нескольких метров.

Прототип маячков и программное обеспечение для него разработала команда «Яндекс Еды» и Go.

Собранные с помощью этих устройств данные помогут заведениям повысить качество работы с онлайн-заказами, сервису — точнее прогнозировать время приготовления блюд, а курьеру — тратить меньше времени в ресторане и быстрее доставлять заказы клиентам.

Сервис тестирует биконы на кухнях сети «Много лосося» в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем они появятся в некоторых заведениях «Вкусно — и точка». После тестирования планируется доработать прототип, сделать его более компактным для запуска серийного производства.

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club получат дополнительные выплаты в декабре и январе — сезонный период роста числа заказов. Кроме того, курьеры-партнеры получат удвоенные чаевые. В этом году на поддержку будет выделено 70 млн рублей — годом ранее сервис направил на эти цели 25 млн рублей.

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