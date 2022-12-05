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«Яндекс.Еда» выделит 70 млн рублей на дополнительные выплаты курьерам в новогодний период

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club получат дополнительные выплаты в декабре и январе — сезонный период роста числа заказов. Кроме того, курьеры-партнеры получат удвоенные чаевые. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Еды».

«Яндекс.Еда» выделит 70 млн рублей на дополнительные выплаты курьерам в новогодний период

В этом году на поддержку будет выделено 70 млн рублей — годом ранее сервис направил на эти цели 25 млн рублей.

  • В сезон высокого спроса курьеры могут заработать больше за счет ежегодных мотивационных программ, действующих в декабре и январе, повышающего коэффициента, а также роста числа заказов.
  • Помимо дополнительных выплат в праздничный период «Еда» удвоит чаевые, которые курьеры-партнеры получат от клиентов.
  • Повышенные выплаты будут действовать для курьеров-партнеров по всей России, в том числе для тех, кто выполняет заказы Delivery Club через приложение «Яндекс Про».

По данным «Яндекс.Еды», за последние полгода доход курьеров-партнеров увеличился почти на 50% и сейчас может достигать 160 тыс. рублей в месяц.

«Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club в сентябре 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

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