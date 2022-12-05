«Яндекс.Еда» выделит 70 млн рублей на дополнительные выплаты курьерам в новогодний период

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club получат дополнительные выплаты в декабре и январе — сезонный период роста числа заказов. Кроме того, курьеры-партнеры получат удвоенные чаевые. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Еды».
В этом году на поддержку будет выделено 70 млн рублей — годом ранее сервис направил на эти цели 25 млн рублей.
- В сезон высокого спроса курьеры могут заработать больше за счет ежегодных мотивационных программ, действующих в декабре и январе, повышающего коэффициента, а также роста числа заказов.
- Помимо дополнительных выплат в праздничный период «Еда» удвоит чаевые, которые курьеры-партнеры получат от клиентов.
- Повышенные выплаты будут действовать для курьеров-партнеров по всей России, в том числе для тех, кто выполняет заказы Delivery Club через приложение «Яндекс Про».
По данным «Яндекс.Еды», за последние полгода доход курьеров-партнеров увеличился почти на 50% и сейчас может достигать 160 тыс. рублей в месяц.
«Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club в сентябре 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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