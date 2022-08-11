«Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль

«Яндекс» решил перенести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в профильном подразделении компании.

Сейчас «Яндекс» обсуждает варианты названий для новой структуры. Среди предложений: roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai.

Также команда «Яндекса», которая отвечает за разработку беспилотников, начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные сервисы. В частности, специалисты планируют заменить внутренний менеджер задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта перенести из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub.

Сотрудники «Яндекса» рассчитывают завершить необходимые переносы к середине сентября.

В самой компании изданию отказались говорить, принадлежат ли «Яндексу» домены avride.ai и avnear.ai. Представитель компании лишь заверил, что весь исходный код и технологии беспилотных автомобилей останутся в России.

«На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например Сербию»,— заявили в «Яндексе».

Фото на обложке: «Яндекс»