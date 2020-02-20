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«Яндекс» подал заявку на регистрацию «Яндекс.Инвестиций»

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Интернет-компания «Яндекс» подала заявку в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Инвестиции». Об этом пишет «Интефакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

«Яндекс» подал заявку на регистрацию «Яндекс.Инвестиций»

Заявка была отправлена 6 февраля, в тот же день была создана еще одна — на регистрацию логотипа.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать «Интерфаксу» информацию о товарных знаках. В компании отметили, что часто регистрируют товарные знаки или патенты, хотя не все из них находят применение в будущем.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции «Яндекс» сообщил, что им интересна сфера финтеха и компания оценивает разные варианты участия в ней.

The Bell в сентябре 2019 года сообщало о планах «Яндекса» и ВТБ запустить совместный проект под названием «Яндекс.Инвестиции», рассчитанный на массовую аудиторию. Тогда один из источников указал, что «Яндекс» также рассматривал партнерство с брокером БКС, но в итоге отказался от этой идеи.

Фото: 89stocker / Shutterstock

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Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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