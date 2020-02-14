«Яндекс.Недвижимость» стала показывать в объявлениях о квартирах данные из Росреестра
Сервис для поиска объявлений о продаже и аренде недвижимости «Яндекс.Недвижимость» начал запрашивать в Росреестре подробную информацию о квартирах, размещённых на площадке. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.
Каждое объявление после публикации дополняется данными из Росреестра, которые отображаются рядом с ним.
Так можно увидеть базовые данные из выписки ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) — количество собственников, наличие обременений (ипотека или арест), дата регистрации права собственности.
Услуга предоставляется бесплатно и при содействии автора объявления — он должен указать номер квартиры.
В будущем сервис может добавить функцию получения расширенного отчета по квартире.
Как рассказали Rusbase в «Яндекс. Недвижимости», эти данные помогут пользователям оценить привлекательность выбора и упростят проверку документов при первом просмотре.
Фото: New Africa / Shutterstock
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