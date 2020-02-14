Сервис для поиска объявлений о продаже и аренде недвижимости «Яндекс.Недвижимость» начал запрашивать в Росреестре подробную информацию о квартирах, размещённых на площадке. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

«Яндекс.Недвижимость» стала показывать в объявлениях о квартирах данные из Росреестра