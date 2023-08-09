«Яндекс» на время перестал открываться в Казахстане

В Казахстане не открывается «Яндекс.Казахстан». В российской компании сообщили, что «домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором», передает РБК.
Минцифры Казахстана пояснило, что работа доменного имени приостановлена «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан».
В «Яндексе» заявили, что работают над восстановлением доступности своих сервисов в Казахстане. В компании также добавили, что ежемесячная аудитория этих сервисов насчитывает порядка 10 млн пользователей.
Между тем, часть читателей RB.RU в Казахстане сообщили, что не испытывали сложностей при заходе на сайт yandex.kz.
Обновлено в 15:25 мск: В пресс-службе «Яндекса» RB.RU сообщили, что домен yandex.kz снова работает — сервисы «Яндекса» в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. «Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан», — сообщил представитель компании.
Фото на обложке: Piotr Swat /
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