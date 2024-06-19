«Яндекс» открыл новый офис в Казахстане

«Яндекс» открыл новый офис в Алматы — информация с адресом компании в Казахстане обновилась на «Яндекс Картах» и в сервисе 2ГИС. Он находится по адресу Проспект Аль-Фараби, 11/1.

Первые отзывы об офисе «Яндекса» по новому адресу датированы мартом 2024 года. Пользователи сервиса 2ГИС также начали оставлять их в марте.

Отзывы о локации в сервисе 2ГИС. Скриншот RB.RU

Информация об офисе по указанному адресу также размещена на сайте «Яндекса».

Ранее об открытии написало казахстанское медиа Digital Business. По информации издания, офис рассчитан на 500 человек и объединит команды более 10 сервисов. RB.RU направил запрос в пресс-службу «Яндекса».

Первый офис «Яндекса» появился в Казахстане в 2017 году по адресу Алматы, проспект Достык, 43. Компания сообщала, что изначально там работали менеджеры по продажам, работе с клиентами и агентствами.

«Яндекс» работает в 26 городах России, в Сербии (Белград), Армении (Ереван), Беларуси (Минск), Узбекистане (Ташкент), Кыргызстане (Бишкек), Казахстане (Алматы, Астана).

В Алматы у «Яндекса» 29 активных вакансий.

Фото на обложке: «Яндекс»