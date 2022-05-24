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«Яндекс» решил нарастить присутствие в Латинской Америке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» собирается нарастить присутствие в Латинской Америке. Компания уже имеет бизнес в Чили, теперь она намерена зайти на рынок Перу с сервисом доставки.

«Яндекс» решил нарастить присутствие в Латинской Америке

Топ-менеджер «Яндекса» Екатерина Борисоглебская разместила вакансию о поиске сотрудника в Лиме – столице Перу. На это обратил внимание «Интерфакс». Из описания следует, что «Яндекс» ищет человека для работы в компании Yango Delivery – сервиса доставки.

Штаб-квартира Yango Delivery располагается в столице Чили – городе Сантьяго. Ей руководит Григорий Погосян – ранее он публиковал вакансию о поиске сотрудника в Мехико. Компания уже работает и совершает около 400 доставок ежедневно.

Представитель «Яндекса» сообщил Forbes, что компания никогда не скрывала информацию о своих экспериментах на международных рынках. Она также отметила, что «Яндекс» тестирует сервис доставки в Чили с 2021 года.

«Яндекс» приостановил деятельность своего беспилотного подразделения в США после начала военной операции на Украине. С начала мая к местному предприятию «Яндекса» проявляют «особое внимание» в Финляндии после того, как компания сменила его название.

Фото на обложке: SL-Photography / Shutterstock

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