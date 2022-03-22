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«Яндекс» оспорит решение о блокировке сервиса такси в Латвии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» намерен оспорить блокировку приложения «Яндекс.Такси» в Латвии — накануне Автотранспортная дирекция (АТД) страны постановила аннулировать регистрацию в Латвии сервиса и заблокировать мобильное приложение Yandex Go.

«Яндекс» оспорит решение о блокировке сервиса такси в Латвии

Такое решение принято из-за того, что сервис активно обменивается данными с серверами, которые размещены в России — с точки зрения Латвии это является угрозой ее национальной безопасности.

«Мы не согласны с блокировкой и, тем более, с ее официальной мотивацией. Планируем оспаривать решение. Команда Yandex Go никогда не отрицала, что алгоритмы сервиса могут использовать российские сервера наряду с финским дата-центром», — сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекса».

Там также подчеркнули, что данные пользователей Латвии «хранятся в строгом соответствии с нормами ЕС и GDPR».

В 2020 году сервис такси прошел регистрацию в АТД Латвии, которая подтвердила соответствие Yandex Go требованиям законодательства страны. В компании подчеркнули, что с тех пор не вносили изменения в архитектуру сервиса.

«Яндекс», как сообщается, не получил заранее никаких уведомлений от латвийских властей, компания узнала о претензиях АТД из прессы.

Фото на обложке: Unsplash

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