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«Яндекс.Лавка» начала доставлять продукты на дачу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс.Лавка» запустила экспресс-доставку продуктов и товаров первой необходимости в радиусе до 25 км от МКАД и до 45 км по северо-западному направлению. Таким образом, теперь сервис доступен жителям Подмосковья и дачникам. Об этом Rusbase сообщил представитель «Яндекс.Лавки».

«Яндекс.Лавка» начала доставлять продукты на дачу

С  25 июня заказать продукты из «Лавки» с доставкой в течение часа можно в любом из населенных пунктов в новой зоне, включая коттеджные поселки и дачные товарищества.

Заказ до двери дома или порога квартиры доставят водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси». Доставка бесплатная, минимальный заказ — 1000 рублей. Воспользоваться сервисом можно с 7 утра до полуночи.

По подсчетам «Лавки», сервисом смогут воспользоваться еще 5 млн человек. Доставка стала доступна жителям Зеленограда, Балашихи, Подольска, Королева, Домодедово, Щелково, Долгопрудного, Пушкино, Жуковского, Лобни и других городов Подмосковья.

В Дзержинском, Андреевке и Мытищах открылись локальные склады сервиса — в этих городах доставка будет занимать 10-15 минут.  

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