«Яндекс» запустит отдельную компанию с лизингом автомобилей для таксистов

Агрегатор «Яндекс.Такси» признал успешным эксперимент по лизингу автомобилей, запустит в этом направлении отдельную компанию, сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.
Компания расширила услуги лизинга для партнеров-таксопарков, нарастив число предлагаемых автомобилей иностранных и российских марок до 10 тыс.
Услуги будет оказывать ООО «Флот», которое российский «Яндекс» в середине 2021 года. В 2022 году компания получила необходимые разрешения регуляторов на профильную деятельность, в том числе встала на учет в Росфинмониторинге, но до сих пор работает без бренда.
В прошлом году «Флот» провел несколько тестовых сделок, в рамках которых в лизинг было передано около 1 тыс. автомобилей таксопаркам в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В результате в «Яндекс.Такси» решили расширить количество потенциально предлагаемых таксопаркам автомобилей до 10 тыс.
В компании не уточнили, какие конкретно бренды машин будут предложены партнерам, добавив лишь, что уже передают доступные в стране российские и китайские модели. В 2023 году «Яндекс» будет искать автомобили в сегменте «эконом» — компании нужны надежные, недорогие и ремонтопригодные модели.
Автопроизводители будут поставлять автомобили дилерам, затем лизинговая компания «Флот» будет их выкупать и передавать в лизинг таксопаркам, объяснил схему закупок представитель «Яндекс.Такси».
Фото на обложке: Unsplash
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