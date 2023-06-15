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«Яндекс.Маркет» начал продавать обувь и одежду Adidas

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Маркет» запустил в продажу товары ушедшего из России Adidas, сообщили в пресс-службе маркетплейса. На площадке можно купить обувь, одежду и аксессуары популярного бренда.

«Яндекс.Маркет» начал продавать обувь и одежду Adidas

Сервис выкупил у компании более 50 тыс. единиц всевозможной продукции из коллекций всех категорий, в том числе лимитированные капсулы. Заказать вещи можно с доставкой на дом.

В ассортимент добавили как одежду для занятий спортом, так и базовые модели для повседневной жизни. Клиентам маркета доступны коллекции Adidas Originals.

На маркетплейсе также можно заказать линейку кроссовок известных франшиз Stan Smith, Superstar, Continental 80, NMD, Falcon, Ultraboost, 4D и Terrex

Кроме того, в продажу поступили товары из лимитированных коллекций со знаменитостями, например, Pusha T, Y-3, Pharrell Williams, Lego, Stella McCartney и другие. Покупатели могут примерить вещи даже при доставке на дом — курьер подождет 15 минут.

В апреле на «Яндекс.Маркете» появились товары шведского ритейлера IKEA, который ранее покинул российский рынок. Купить продукцию популярного бренда могут только юрлица и предприниматели, услуга доступна в «Маркете для бизнеса».

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

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