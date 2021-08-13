«Яндекс.Маркет» расширил сеть ПВЗ для продавцов более чем в 4 раза

Сервис для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» стал принимать товары от продавцов через пункты выдачи заказов (ПВЗ) еще в 26 городах в разных частях России, а также в населенных пунктах Подмосковья. Тем самым он расширил собственную сеть ПВЗ для продавцов более чем в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Маркета».
В июне этого года возможность принимать от продавцов-партнеров товары, уже упакованные для доставки, стала доступна в 7 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Теперь такие ПВЗ открылись еще в 26 городах по всей России, а также в населенных пунктах Подмосковья. В общей сложности магазинам доступно более 400 пунктов выдачи заказов.
Партнеры сервиса, которые владеют ПВЗ, будут получать 50 рублей за каждый принятый от магазинов заказ.
Часть магазинов работает с «Маркетом» по модели FBS (Fulfillment by Seller): продавец хранит заказы на своем складе, сам их упаковывает, передает маркетплейсу, а тот доставляет покупателю. Как отмечает пресс-служба «Яндекс.Маркет», «модель FBS особенно подходит для тестирования спроса на товары разных видов и категорий, а также для торговли товарами с низкой оборачиваемостью — например, умными часами или утюгами». Всего в «Маркете» существует 4 модели работы с магазинами.
С мая по июль 2021 году «Яндекс.Маркет» в 3 раза увеличил логистические мощности. У сервиса 7 складов, более 55 сортировочных центров, свыше 5 тысяч пунктов выдачи заказов и более 2 тысяч постаматов на территории России.
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