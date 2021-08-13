Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Маркет» расширил сеть ПВЗ для продавцов более чем в 4 раза

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сервис для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» стал принимать товары от продавцов через пункты выдачи заказов (ПВЗ) еще в 26 городах в разных частях России, а также в населенных пунктах Подмосковья. Тем самым он расширил собственную сеть ПВЗ для продавцов более чем в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Маркета».

«Яндекс.Маркет» расширил сеть ПВЗ для продавцов более чем в 4 раза

В июне этого года возможность принимать от продавцов-партнеров товары, уже упакованные для доставки, стала доступна в 7 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Теперь такие ПВЗ открылись еще в 26 городах по всей России, а также в населенных пунктах Подмосковья. В общей сложности магазинам доступно более 400 пунктов выдачи заказов.

Партнеры сервиса, которые владеют ПВЗ, будут получать 50 рублей за каждый принятый от магазинов заказ.

Часть магазинов работает с «Маркетом» по модели FBS (Fulfillment by Seller): продавец хранит заказы на своем складе, сам их упаковывает, передает маркетплейсу, а тот доставляет покупателю. Как отмечает пресс-служба «Яндекс.Маркет», «модель FBS особенно подходит для тестирования спроса на товары разных видов и категорий, а также для торговли товарами с низкой оборачиваемостью — например, умными часами или утюгами». Всего в «Маркете» существует 4 модели работы с магазинами.

С мая по июль 2021 году «Яндекс.Маркет» в 3 раза увеличил логистические мощности. У сервиса 7 складов, более 55 сортировочных центров, свыше 5 тысяч пунктов выдачи заказов и более 2 тысяч постаматов на территории России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: пресс-служба «Яндекс.Маркет»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Может ли социальный бизнес быть прибыльным? 4 истории предпринимателей
  2. 2 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
  3. 3 ФАС проверит крупнейшие торговые сети на предмет ценового сговора
  4. 4 ФАС ограничит рост цен на отели во время крупных мероприятий
  5. 5 Биотех-стартап Biovolf привлек $140 тысяч инвестиций
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

13 августа 2021

Codenrock Battle

13 августа 2021

Бизнес-акселератор Росатома

15 августа 2021

Media Gatе

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма