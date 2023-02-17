«Яндекс» открыл доступ к исходному коду счетчика «Метрики», сообщили в пресс-службе компании. Теперь любой разработчик имеет возможность изучить его и использовать в своих целях.
Доступ открывается по лицензии Apache 2.0. Счетчик является ключевым компонентом «Метрик», подчеркивают в «Яндексе». В опубликованном коде содержатся все основные функции счетчика, кроме некоторых модулей.
Разработчики смогут самостоятельно выбирать, какие функции добавлять на сайт в зависимости от ряда показателей.
В компании рассчитывают, что такой шаг поможет задействовать сообщество IT-специалистов в развитии и улучшении «Яндекс Метрики».
Компания уже не первый раз предоставляет доступ к коду своих продуктов. Ранее «Яндекс» выложил код распределенной системы управления базами данных YDB.
Также любой в открытом доступе — библиотека машинного обучения CatBoost и фреймворк для создания высоконагруженных приложений userver.
Фото на обложке: YuryKara /
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