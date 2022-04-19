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«Яндекс» выложил исходный код системы управления базами данных YDB для стабильной работы сервисов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» опубликовал исходный код распределенной системы управления базами данных YDB. Эта технология позволяет создавать отказоустойчивые сервисы, которые могут выдерживать большую операционную нагрузку.

«Яндекс» выложил исходный код системы управления базами данных YDB для стабильной работы сервисов

Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. Развернуть YDB можно как на собственных, так и на сторонних серверах.

«YDB способна обрабатывать миллионы запросов в секунду и сохраняет работоспособность в случае выхода из строя сервера или даже целого дата-центра. Это обеспечивает стабильность созданных на ее основе продуктов», — пояснили в пресс-службе компании.

«Яндекс» использует YDB больше пяти лет — проекты там размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов (в настоящее время в системе почти 500 проектов).

По словам гендиректора Yandex Cloud Алексея Башкеева, публикуя код YDB, компания «следует принципам открытости» и делится наработками, на которые потратила почти десять лет.

В открытом доступе от «Яндекса» также находится библиотека машинного обучения CatBoost, которая используется в «Поиске» и других сервисах компании. В 2016 году был также опубликован исходный код ClickHouse — аналитической системы управления базами данных.

Фото на обложке: Unsplash

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