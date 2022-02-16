«Яндекс» открыл набор на программу по исследованию технологий машинного обучения. Участники ML Residency научатся выявлять научные проблемы и будут предлагать их решения, а также смогут публиковаться на научных конференциях. Резиденты программы получат заработную плату весь год участия в программе.

Об открытии набора в ML Residency сообщили в пресс-службе «Яндекса». Программа организована совместно с университетами МФТИ и ВШЭ.

Резиденты программы по исследованию машинного обучения выберут проблемы в областях компьютерного зрения, речевых и далоговых систем, обработке естественного языка, автономном вождении и буду искать пути их решения. В роли наставников выступят специалисты Yandex Research.

Программа ML Residency продлится один год и может быть продлена. На все время резиденции ее участникам положена заработная плата, уточнили в пресс-службе «Яндекса».

Чтобы попасть в программу, нужно обладать фундаментальным образованием, пояснили организаторы. Участвовать могут как студенты, так и опытные специалисты из смежных дисциплин: физики, математики, компьютерных наук, лингвистики.

Заявки принимаются на сайте ML Residency.

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